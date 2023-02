GdS: Commisso, bilancio d’oro grazie alla Juve. Così si è ripagato la Fiorentina

"L'avversaria attaccata in tante interviste polemiche che invece dovrebbe ringraziare perché lo ha riempito di milioni grazie agli acquisti a caro prezzo degli ex gioielli viola". Ecco cosa dovrebbe rappresentare la Juve per Rocco Commisso . Il presidente viola - scrive La Gazzetta dello Sport - l'anno scorso ha stravinto lo scudetto del bilancio (+46,8 milioni) grazie proprio alla montagna di soldi versati da Agnelli per assicurarsi Chiesa e Vlahovic, i campioni che aveva ereditato dalla gestione Della Valle. E quest'anno potrebbe centrare lo scudetto-bis... ma utilizzando il lavoro e i giocatori comprati da altri... La vecchia proprietà ha infatti lasciato in dote i due gioielli venduti per 120 milioni (più altri eventuali 20 raggiungibili coi bonus).

Se l'esterno era un prodotto di casa, il serbo era costato appena 2 milioni grazie all’intuito dell’ex d.s. Corvino. In pratica - si legge - con queste due cessioni la nuova proprietà ha coperto interamente la cifra spesa per l’acquisto del club. Diego Della Valle disse infatti di aver venduto la società per 130 milioni rispetto alla cifra che circolava all’inizio di circa 150. Il bilancio del 2022-23 ha invece fatto registrare acquisti per 33,5 milioni e uscite per 18,5 ma i nomi di Nico Gonzalez e Amrabat torneranno di moda in estate e potrebbero far vincere con distacco a Commisso anche lo scudetto del bilancio 2022-2023 (se saranno ceduti entro il 30 giugno). Se le cessioni avverranno dopo la Fiorentina potrà partire in pole position nel bilancio 2023-2024.