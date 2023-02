La Juve vale tantissimo, ma le coppe di più. Viola in cerca della svolta

Una partita che conta poco per la classifica ma vale tantissimo per entrambe. Così La Nazione descrive la gara di oggi tra Juve e Fiorentina, tra vicende giudiziarie dei bianconeri e lo spareggio di Conference all'orizzonte per i viola. Ognuno - scrive il quotidiano - ha qualcosa da chiedere alla stagione per far sì che diventi un po' migliore. La Fiorentina però potrà cercare la vera svolta nelle coppe, prima nello spareggio contro il Braga e più avanti con la Cremonese in semifinale. Oggi sarà campionato contro l'ex Vlahovic da fermare, entrambe le squadre cercheranno di migliorare la propria classifica e soprattutto il clima che le circonda.