Colpi in canna: la Fiorentina è stata tutt’altro che ferma sul finale di mercato

Non è arrivato il botto finale, così come non ha trovato una squadra dove giocare con continuità Montiel. La Nazione elenca tutti gli affari che non sono decollati nell’ultimo giorno di mercato, a cominciare da quello per il giovane spagnolo, al quale l’Ascoli ha preferito Parigini. La Fiorentina ha preso Rosati come terzo portiere e lì si è fermata. Vano il tentativo di inserirsi nella corsa a Mandragora, poi finito al Torino, come vane anche le operazioni per Inglese e Gervinho (e in quest’ottica rientrava l’interesse del Parma per Callejon, rimasto a Firenze per volontà bilaterali di giocatore e club). Alla fine il Parma ha virato su Pellè, e la Fiorentina si è tenuta anche Pulgar. La sostituzione, per così dire, con Torreira può ancora avvenire, ma se ne riparlerà in estate.

