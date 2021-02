Calciomercato invernale – Acquisti e cessioni, il riepilogo di casa Fiorentina

ACQUISTI

Kokorin [a, Spartak Mosca – Definitivo]

Malcuit [d, Napoli – Temporaneo]

Maleh [c, Venezia – Definitivo] – a partite dall’1/07/2021

Maxi Olivera [d, FC Juárez – Rientro prestito]

Rosati [p, Torino – Definitivo]

CESSIONI

Cutrone [a, Wolverhampton – Fine prestito]

Dalle Mura [d, Reggina – Temporaneo]

Duncan [c, Cagliari – Temporaneo]

Lirola [d, O. Marsiglia – Temporaneo]

Maleh [c, Venezia – Temporaneo] – fino al 30/06/21

Pedro [a, Flamengo – Definitivo]

Saponara [c, Spezia – Temporaneo]

