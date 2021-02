Arrivano conferme sulla presa di posizione della Fiorentina circa il futuro di Josè Maria Callejòn. Alfredo Pedullà, oltre a confermare la nostra versione, aggiunge ulteriori particolari su questo movimentato ultimo giorno di mercato per l’esterno spagnolo: “Non lascerà la Fiorentina in questa sessione di calciomercato. Il giocatore spagnolo, ex Napoli, era stato contattato in mattinata dal Granada e qualche ora fa dal Parma, ma la compagine viola ha fatto muro”.