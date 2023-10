Claudio Ranieri e i vecchi retroscena: dall’arrivo con l’elmetto agli applausi

L’approccio fu penitenziale. Come scrive il Corriere Fiorentino, gli avevano raccontato quello che era successo nella stagione precedente, anche e soprattutto in ritiro, a cominciare proprio dai primi giorni a Pinzolo ed era «leggermente» prevenuto. La Fiorentina era poi finita in B , lui era rimasto scottato dall’esonero di Napoli e allora vai col ritiro monastico: Roccaporena. L’albergo e basta, e se poi uno proprio voleva una botta di vita c’era sempre Cascia a due passi, il luogo ideale per meditare sui disastri di pochi mesi prima. Piazzò il capitano Carobbi, che dopo poco se ne sarebbe andato a Lecce, a fare il poliziotto: arrivi in ritardo ad allenarti? Multa. Non rispetti l’orario di colazione, pranzo e cena? Paghi di tasca tua. Senza sconti per nessuno, anche se giochi in Nazionale. Claudio Ranieri atterrò a Firenze nell’estate del 1993 indossando l’elmetto , ma quando se ne andò via nel 1997, pur avendo ancora un anno di contratto, era un altro uomo.

Il ricordo

Il tecnico era cambiato poco: pragmatico, sempre alla ricerca del miglioramento, capace di fare gruppo, creando spesso un fortino nello spogliatoio. Rispettato da tutti, ma mai temuto, perché ha sempre trovato la parola giusta al momento giusto. A parte qualche frizione con Massimo Orlando, e alla fine con Baiano, tutti quelli che ha allenato hanno continuato ad averlo nel cuore e pure nella testa per gli insegnamenti raccolti. A cambiare nei quattro anni fiorentini è stato il suo rapporto con gli altri: si è sciolto, scrollandosi di dosso un po’ di diffidenza e anche di permalosità. Insomma, non proprio un antesignano di Prandelli, ma un uomo che si trovava a suo agio a San Frediano come al Bar Marisa. Uno dei suoi maggiori meriti è stata la superlativa gestione di Vittorio Cecchi Gori: come lui non l’ha mai saputo prendere nessun’altro e basterà pensare ai disastri del rapporto con chi lo sostituì in panchina, Malesani, per apprezzarne il lavoro quasi quotidiano. Lunghe telefonate, incontri per far sbollire il presidente, per spiegargli perché magari Robbiati giocava così poco o come mai Rui Costa veniva sostituito spesso. Quattro anni a Firenze sono un’era calcistica e quando se ne andò il rapporto era abbastanza consumato, ma la maggior parte dei tifosi si è poi pentita di come venne salutato all’ultimo giro.