Il messaggio di Italiano è chiaro: segnare e poi chiuderla

Vincenzo Italiano riparte da là. Da quel mix di sensazioni vissute (e sofferte sul campo di Frosinone) e un incontro con la stampa, nel dopo-gara, all’insegna della positività e filtrato su parole costruttive. Quando la sua Fiorentina attaccava, provava a cercare la porta e non segnava, non chiudeva la partita, Italiano correva, saltava, si arrabbiava. Capiva e sapeva che se quel secondo gol – proprio come poi è successo – non arrivava, la squadra viola avrebbe finito per rovinarsi la giornata. Aveva già visto quel film, Italiano, qualche settimana prima, a Firenze contro il Lecce. Era infuriato. Ma una volta scavalcato il 90’, davanti a microfoni e telecamere ha scelto di mandare segnali in qualche modo pacati, rasserenanti. Con un obiettivo: ovvero il messaggio chiaro, chiarissimo, magari sparato all’interno dello spogliatoio, che dopo quanto accaduto con Lecce e Frosinone, lui non lo vorrà più vedere. Né tollerare. E allora, come scrive La Nazione, ecco che proprio la partita di questa sera, contro il Cagliari, deve rappresentare per Italiano quella giusta per ottenere la risposta che si aspetta dal gruppo.