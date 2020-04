Chiesa, sempre più duello Juve-Inter: i nerazzurri pronti a fare sul serio

Si torna a parlare di Chiesa in ottica mercato. La situazione del gioiello viola trova spazio oggi su Tuttosport, che fa il punto della situazione sulle pretendenti al talento di Iachini. Le parole di ieri del Patron Commisso hanno riacceso le speranze delle pretendenti, soprattutto in Italia. Se per Castrovilli (fra i migliori giovani del campionato) non sembrano esserci margini di trattativa, Inter e Juve restano vigili sul figlio d’arte viola. Qualora i bianconeri alla fine virassero su altri obiettivi, i nerazzurri sarebbero attualmente l’unico club a potersi permettere tale operazione. A caldeggiare l’operazione potrebbe essere anche la politica di Marotta, che punta a valorizzare gli italiani e ad averne in rosa il più possibile.

E INTANTO COMMISSO È GIÀ PRONTO A RIPARTIRE