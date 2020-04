Commisso/2: “Morte Rialti mi ha scosso, era una persona bellissima. Chiesa? Vi dico le 2 condizioni per farlo andare via”

Ecco la seconda parte dell’intervista esclusiva a Rocco Commisso a cura del Corriere dello Sport. Non poteva certo mancare la questione Chiesa, sempre al centro dei titoli dei quotidiani sportivi come possibile partente. Il ragazzo è come un figlio per il Presidente e soprattutto rappresenta uno dei migliori giocatori della rosa attuale. La posizione è sempre stata chiara, fare di tutto per tenere Chiesa, anche se fa sapere che a determinate offerte potrebbe cedere “Due sono le condizioni per farlo andare via: la prima è che Federico me lo chieda e a oggi non l’ha fatto. La seconda, che l’offerta sia in linea con la valutazione che la società gli attribuisce. Potrei accontentarlo solo se le due cose si verificassero”. Nel corso dell’intervista non è mancato il ricordo di Alessandro Rialti, come già accaduto in precedenza :“Una persona beautiful. C’eravamo visti a febbraio, era venuto nel mio hotel ed era uscita una bella intervista. Una morte che ha scosso noi, i tifosi e Firenze”.

