Commisso: “Mi avete dato tempo, dalla prossima stagione tocca a me. Disponibili alla ripresa”

Durante 30° Minuto in onda su Toscana TV, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso si è collegato in diretta. Ecco le sue parole:

“In America è difficile, noi stiamo in casa da metà marzo con mia moglie e mia figlia, una volta alla settimana esco per fare la spesa. Mio figlio e Joe Barone sono in Italia, cercheremo di andare avanti. Questa situazione non l’ho mai vista in vita mia, sono disgrazie che io non ho mai vissuto, nessuno sa quanto si andrà avanti e dove si arriverà. Fortunatamente per noi, Mediacom va avanti con i suoi 4500 dipendenti, ma l’economia passerà anni orribili nel prossimo futuro. Spero che tutto andrà bene, ma non sono ottimista da imprenditore. Mi manca la vita di tutti i giorni, voglio tornare a Firenze il più presto possibile e vedere il calcio che ricomincia, con la salute sempre al primo posto. I contagiati scendono, ma non siamo ancora a zero, è quello che speriamo tutti.

Il mio percorso? Si potrebbe dire che ho avuto molta fortuna (è sarcastico, si riferisce al virus, ndr), io sono stato sempre preparato ad affrontare anche una situazione paradossale come questa. Di positivo ci sono il rispetto, l’amore e l’accoglienza dei tifosi, che metto al top della piramide: loro rimangono per sempre, e io ho il dovere di accontentarmi entro ovviamente il limite del possibile. Si può guardare alla salute e tentare di ricominciare, ma l’anno prossimo non deve essere rovinato. Noi come Fiorentina stiamo nel mezzo, non stiamo con Lotito e non stiamo con chi si oppone alla ripresa; si deve capire che è necessario cercare di andare avanti, non so quale sia la risposta a questo problema, ma siamo disponibili a metterla in pratica.

A livello economico il calcio si può mettere sul piano delle aziende. Una squadra come la Fiorentina sarà capace di comprare meglio di un team che non sta bene, anche se bisogna capire che ancora non siamo ai livelli dei top club. Non ancora. Negli ultimi 10 anni, mentre il resto d’Europa faceva passi avanti, noi abbiamo fatto passi indietro, dobbiamo recuperare. Non sono qui a criticare nessuno, guardo i dati e cerco di mandare avanti la mia azienda guardando al domani. Con Mediacom alle spalle, la Fiorentina può contare su un bel valore aggiunto. Io non sono entrato in questo ambiente nel 2000 né nel 2011, l’ho fatto l’anno scorso perché mi sono sentito pronto e adesso me ne voglio prendere tutte le responsabilità: fino ad oggi mi avete dato tempo, adesso tocca a me, dalla prossima stagione, dare la mia risposta. Con i tifosi è stato un colpo di fulmine: con mia moglie stiamo insieme da tanti anni, spero sia così anche con la Fiorentina. Forza e Cuore? Sono contentissimo di poter aiutare chi sta in prima linea in questa battaglia.”