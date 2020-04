Caos Serie A, otto club contrari alla ripresa: domani l’assemblea, scenario surreale

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, otto club si dicono contrari alla ripresa del campionato alla vigilia dell’assemblea di Lega Serie A. Tre i quesiti sollevati per la Figc, tra questi il dubbio sugli effetti giuridici che potrebbero subire calciatori o club in caso di nuova interruzione del campionato per il contagio da coronavirus. “L’assunzione del rischio di un fatto non più imprevedibile potrebbe ricadere sul club che si è assunto il rischio di prosecuzione pur in presenza di un rischio incalcolabile”

Nel frattempo, si è dimesso Rodolfo Tavana, responsabile sanitario del Torino che sedeva in Commissione come rappresentante della Serie A.