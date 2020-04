La scalata di Castrovilli: è diventato il talento più cristallino della stagione

La Gazzetta dello Sport scrive di quei giocatori che hanno saputo sfruttare le occasioni per farsi spazio nelle rispettive squadre. Nell’elenco c’è anche Gaetano Castrovilli. Ecco cosa si legge:

La mezzala della Fiorentina è forse il talento più cristallino e sorprendente della stagione. In viola è tornato dalla Cremonese, in B, e nel corso dell’estate ha dovuto scalare gerarchie: prima di agosto, non aveva mai giocato in Serie A. A novembre ha debuttato nell’Italia di Mancini. Da Montella a Iachini, non è cambiato nulla: ora è un patrimonio della Fiorentina e della Nazionale.