Che barba, che noia. Un altro brutto pari per la Fiorentina, Iachini vicino all’esonero

Sul Corriere Fiorentino troviamo l’analisi della gara ieri insieme al punto sulla posizione di Iachini. Per il tecnico viola – si legge – la “corsa” finisce quasi sicuramente qua. Dopo uno 0-0 che fa da sintesi perfetta al nulla che, anche ieri sera, ha caratterizzato la prova della Fiorentina. Anonima, come una classifica che, se oggi andassero storti un paio di risultati, si farebbe preoccupante. Serve una scossa. E serve subito. Sfruttando una sosta mai così opportuna. Già oggi, forse, si saprà, perché Prandelli aspetta solo una chiamata. Del resto il mister lo sapeva: vincere, e sperare di convincere, o passare la mano. Perché anche il suo ultimo avvocato difensore, Commisso, non era più disposto a concedere attenuanti. Serviva una svolta e per ottenerla il mister era pronto a ribaltare quanto fatto fino ad oggi.

Nei giorni scorsi, infatti, aveva provato un abito nuovo, il 4-2-3-1 con Callejon, Castrovilli e Ribery alle spalle di un centravanti. Il Covid però gli ha tolto l’ex Napoli, costringendolo a rifugiarsi nel solito 3-5-2. Più che i singoli, però, ieri contava la squadra. Era importante capire come il gruppo avrebbe reagito dopo una settimana a dir poco turbolenta. Per non parlare del vero, grande, dubbio. Quello sul rapporto tra i giocatori e il mister. L’approccio non è stato quello di chi vuol abbandonare il mister al suo destino, ma non di sole buone intenzioni è fatto il calcio. Servirebbero gioco, idee, organizzazione. Tutta roba che questa squadra non ha e che anche ieri, dopo quei quindici minuti d’illusione, non si sono viste. Un lento possesso palla nella perenne speranza che qualcuno s’inventasse qualcosa. Questo è la Fiorentina di Iachini.