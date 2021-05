Cecchi Gori: “Imprenditori assenti per mio fallimento. La causa da 400 mln…”

L'ex proprietario viola: "Le parole di Commisso nei confronti di Firenze mi fanno male. La causa? Se la vinco i soldi sono della Fiorentina"

Su La Nazione troviamo una lunga e interessante intervista all'ex proprietario della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori. Il tema portante non può che essere la conferenza-sfogo di Commisso: "Queste parole sulla città... mi fanno male. E lo dico io che proprio bene non sono stato trattato. Non voglio fare polemiche, dico solo forza Firenze, sempre", esordisce l'ex n°1 viola. C'è un motivo secondo lui per il quale nessun fiorentino si è mai fatto avanti per acquistare la Fiorentina è riconducibile al fallimento del 2002: "E' rimasta una scia di dubbi, incertezze e paure. Quel fallimento ha diffuso un senso di ingiustizia e potenza". Nello specifico Cecchi Gori ribadisce di essere dalla parte della ragione nella causa in corso e che presto la Cassazione di pronuncerà a riguardo.