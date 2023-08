Castrovilli rindossa maglia e scarpini: gli scenari sul futuro

Oggi Gaetano Castrovilli si risveglierà al Viola Park. Una manciata di giorni dopo aver salutato, in fretta ma con una buona dose di emozione, quelli che sarebbero dovuti essere i suoi ex compagni di avventura, e che invece lo saranno di nuovo e ancora, non appena Italiano fischierà l’inizio del primo allenamento della settimana. Castro era volato in Inghilterra, avrebbe dovuto e voluto firmare per il Bournemouth, ma il medico del club lo ha fermato. «Non idoneo», ha detto. E affare saltato. Come scrive La Nazione, per il numero 10 nessun altra scelta se non quella di riprendere l’aereo e tornare a Firenze. Per la Fiorentina, lo schiaffo di dover rinunciare a quei 13 milioni che il cartellino del giocatore avrebbe fruttato nel giro di un paio di date di pagamento.