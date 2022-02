Casse viola, negli ultimi 10 anni attivo di 88 mln. Gestione Commisso in linea

Quello viola è tra gli 8 club su 20 che non hanno speso più di quanto incassato. In Italia hanno un saldo maggiore solo in quattro

Redazione VN

Il Corriere Fiorentino dedica un approfondimento interessante al mercato viola degli ultimi 10 anni. Citando alcuni dati raccolti dal Cies (osservatorio del calcio europeo), il quotidiano sottolinea come la Fiorentina abbia chiuso le ultime 10 stagioni con un salto positivo di 88 milioni di euro, il quinto più alto in Serie A. Quello viola è tra gli 8 club su 20 che non hanno speso più di quanto incassato. In Italia hanno un saldo maggiore solo Empoli (+100 milioni), Atalanta (+162 mln), Udinese (+172 mln) e Genoa (+200 mln). Club che puntano all'autofinanziamento e la salvezza, eccezion fatta per i bergamaschi.

La Fiorentina con questi 88 milioni di avanzo non è lontana, in 86esima posizione su 98 società europee per quanto riguarda la 'spesa netta', e tre le 52 in attivo. Quella più alta è del Manchester United, che ai soldi delle cessioni ha aggiunto un miliardo di euro. Per i viola si tratta della differenza tra i 570 milioni guadagnati dalle uscite e i 482 spesi; dati che, facendo una media, sono in linea con la gestione Commisso, avendo incassato in due anni e mezzo 217,7 milioni dal mercato sborsandone poco oltre i 150, Cabral incluso. I viola sono la quarta società italiana ad aver incassato di più dal 2012 dopo Juventus, Roma e Inter e di poco davanti all'Atalanta (554). Mentre per quanto riguarda gli acquisti è la sesta, o meglio la prima della 'fascia media' visto che le cinque davanti, a cominciare dal Napoli che ha messo 300 milioni in più, viaggiano intorno al miliardo.