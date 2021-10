Caso razzismo, non rischiano solo i responsabili: pericolo stangata

Il rischio stangata esiste, e nasce anche dalla volontà della Figc di mostrare un pugno decisamente più duro davanti ad episodi di questo tipo

Anche Il Corriere Fiorentino stamattina si concentra sull'indagine della Digos nei confronti dei responsabili dell'episodio di razzismo che ha colpito Koulibaly, Anguissa e Osimhen a margine di Fiorentina-Napoli. A rischiare però, non sono soltanto i singoli responsabili.

Il giudice sportivo infatti ha ricevuto una relazione molto precisa (e molto dura) da parte degli ispettori federali (che hanno raccolto anche la testimonianza del bordocampista di Dazn) e ha aperto un’inchiesta che porterà a una forte sanzione pecuniaria, ma non è da escludere la chiusura con la condizionale (trattandosi del primo episodio la pena sarebbe sospesa per diventare effettiva in caso di recidiva) dell’intero settore dal quale si sono levati cori e offese e, quindi, della Curva Fiesole. Il rischio stangata esiste, e nasce anche dalla volontà della Figc di mostrare un pugno decisamente più duro davanti ad episodi di questo tipo.