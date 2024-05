Caccia ai soldi: ecco quanto valgono Europa League e Conference

Arrivando in finale di Conference League, il club viola si è già assicurato 6 milioni e 230 mila euro. Così suddivisi: 2,94 milioni per l’ingresso nella fase a gironi grazie al passaggio dei playoff ai danni del Rapid Vienna, 1,34 dal ranking storico, 2,6 (stimati) di market pool, a cui vanno sommati gli introiti da risultati sportivi nella fase a gironi (2,1 milioni), per la vittoria del girone (0,65), per la qualificazione rispettivamente a ottavi di finale (0,6), quarti di finale (1), semifinale (2) e finale (3 milioni). Totale 16,23 milioni che diventerebbero 18,23 con la vittoria ad Atene perché la finale vale altri due milioni. Più o meno quanto la Conference League 2024-25 anche con il nuovo format, con le nuove quote per i passaggi dei vari turni (la finale pagherà 4 milioni contro i 3 di adesso, la vittoria 3 milioni conto i 2 di adesso) e con i diritti televisivi che sostituiscono ranking storico e market pool da calcolare con l’avanzamento della competizione. Così la cifra complessiva non sarà lontana da quella che la Fiorentina ha raggiunto quest’anno arrivando in finale.

EUROPA LEAGUE

Se sarà, Conference League 2023-24 in bacheca e accesso all’Europa League 2024-25 che è un “upgrade” calcistico in primis e anche un potenziale surplus di soldi che è valore sempre in cima ai pensieri dei dirigenti di una società nell’idea di far quadrare i bilanci. E i potenziali 28-30 milioni messi in palio fanno gola e anche in questo caso tutto nasce dalla partecipazione alla fase a gironi da otto partite premiata con un bonus da 4.1 milioni, poi ogni singola vittoria varrà 450 mila euro e ogni singolo pareggio 150 mila euro. Obiettivo la qualificazione agli ottavi che paga 1,75 milioni con altri 600 mila euro se diretta, mentre si riducono a 300 mila se attraverso gli spareggi, poi su su a salire: 2,5 milioni per i quarti, 4,2 milioni per la semifinale e 7 per la finale. Che da sola ne vale 14, perché sono previsti altri 7 milioni per la squadra vincitrice. Più, infine, la quota dai diritti tv che anche nell’Europa League sostituisce ranking decennale e market pool.