Cosa cambierà? — Ogni squadra giocherà sei partite (otto in Champions ed Europa League), tutte contro avversarie diverse, tre in casa e tre in trasferta. Le prime otto qualificate andranno direttamente agli ottavi di finale, mentre le formazioni dal 9° al 24° posto si sfideranno nei playoff. Il minor numero di partite rispetto agli altri due tornei farà sì che le squadre impegnate in Conference non scendano in campo a gennaio. La prima fase inizierà il 3 ottobre del prossimo anno e si concluderà il 19 dicembre, ma è comunque prevista una settimana di “esclusiva” in cui la coppa si prenderà il palcoscenico europeo: qui le formazioni scenderanno in campo comunque solo il giovedì. Per concludere questo discorso, ci sarà un ulteriore cambiamento per quanto riguarda la terza competizione europea, perché cambierà, parzialmente, anche il nome. Infatti, non sarà più UEFA Europa Conference League, ma UEFA Conference League.

Quanto guadagna la Fiorentina dalla Conference? — Secondo i dati raccolti da Calcio e Finanza, i ricavi da calcolare per la Fiorentina partono dal bonus per la partecipazione, pari a 2,94 milioni di euro (prezzo invariato a quello dello scorso anno). Al bonus iniziale vengono poi aggiunti i ricavi da ranking storico, che per i viola ammontano a 1,34 milioni di euro, cifra leggermente più alta rispetto alla passata stagione (1,29). Poi, c'è da calcolare il market pool, che come ha stimato Calcio e Finanza viene basato sulla cifra incassata proprio dalla Fiorentina nella passata stagione calcistica, che si aggira attorno a 2,6 milioni di euro.

Ovviamente non vanno poi dimenticati i vari bonus per i risultati: da quelli per le singole partite nella fase a gironi, a quelli per la conquista del primo posto del gruppo. Nel caso dei gironi, i premi consistono in 500.000 euro per la vittoria e 166.000 per ogni pareggio. A questo andrà poi aggiunto il bottino che la UEFA versa per le prime due posizioni nei gironi, nel nostro caso 650.000. Infine, ci saranno da considerare anche i premi per i vari passaggi dei turni (dai sedicesimi in avanti, che i viola quest'anno hanno saltato) nella fase a eliminazione diretta. Infine, è da considerare anche la quota pareggi, cifra risparmiata dalla UEFA che viene poi divisa fra tutti i club partecipanti.

L'elenco delle cifre — Fino a questo momento la Fiorentina ha incassato oltre 14 milioni di euro in Conference League, cifra che con l'approdo in finale potrebbe salire a oltre 17 milioni. Di seguito l'elenco di quanto guadagnato fino ad oggi dai viola:

Bonus partecipazione: 2,94 milioni;

Ranking storico: 1,34 milioni;

Market pool: 2,6 milioni;

Bonus risultati: 2,8 milioni;

Primo posto girone: 0,65 milioni;

Ottavi di finale: 0,6 milioni;

Quarti di finale: 1 milione;

Semifinale: 2 milioni.

Finale*: 3 milioni.

TOTALE: 14,43 milioni di euro.

