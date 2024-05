Fiorentina, col Napoli vittoria ed Europa. Ma in caso di pareggio o sconfitta?

Se invece il Napoli vincesse al Franchi, i gigliati dovrebbero necessariamente vincere entrambe le partite, a Cagliari e a Bergamo, per raggiungere 59 punti e superare il massimo di 57 e 56 punti che le concorrenti possono ottenere

Lo abbiamo detto e ridetto: battendo il Napoli, Italiano e i suoi ragazzi festeggerebbero la terza qualificazione europea consecutiva a prescindere dalla finale di Atene del 29 maggio. Ma se così non andasse stasera? Ci sarebbero comunque possibilità? Certo, andiamo a vedere le combinazioni.

Se la Fiorentina dovesse pareggiare, manterrebbe due punti di vantaggio sul Napoli e almeno uno sul Torino. Tuttavia, dovrebbe vincere almeno una tra l'ultima partita contro il Cagliari e il recupero del 2 giugno con l'Atalanta per assicurarsi la qualificazione. Se invece il Napoli vincesse al Franchi, i gigliati dovrebbero necessariamente vincere entrambe le partite, a Cagliari e a Bergamo, per raggiungere 59 punti e superare il massimo di 57 e 56 punti che le concorrenti possono ottenere. Attualmente, la differenza reti della Fiorentina è superiore a quella del Napoli di 6 gol, quindi in caso di arrivo a pari punti (se il Napoli vince al Franchi e all'ultima contro il Lecce, e la Fiorentina ottiene 4 punti a Cagliari e Bergamo) questo dato sarà determinante.