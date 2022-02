Bruno: “Quarta allucinante. Vlahovic? Ignoratelo, non è un fenomeno”

L’ex difensore gioca in anteprima Fiorentina-Juventus di mercoledì: "Viola e bianconeri hanno il 50 per cento a testa di arrivare in finale"

Pasquale Bruno, doppio ex della sfida in programma mercoledì prossimo tra Fiorentina e Juventus, è stato contattato da La Nazione. L'intervistato non vede favoriti per il passaggio alla finale di Coppa Italia: "50 e 50. E sapete che non sono un tipo diplomatico". Secondo Bruno la Fiorentina sta bene, ha idee e gioco, mentre la Juventus sta tornando la squadra di Allegri, "quella che bada solo al risultato". E su Vlahovic come la pensa l'ex difensore? "Consiglio ai tifosi viola di ignorarlo, solo tanta indifferenza. E' un giocatore interessante ma non un fenomeno, sarei curioso di vederlo in Premier League. Lì avrebbe qualche problemino in più".

Per l'ex difensore non importa scomodare grandi centrali del passato per trovare la ricetta giusta per fermare Vlahovic: "Bremer e Demiral, ad esempio, ogni volta lo incontrano non gli fanno vedere palla. Lo annientano". Bruno si esprime anche su alcuni singoli viola: "Quarta? Per uno come me le sue disattenzioni sono un oltraggio. Metti la palla in mezzo, lasci la palla in mezzo... allucinante. Davanti a certi errori rimango senza parole". Su Bonaventura, invece, il protagonista dell'intervista s'interroga: "E se nella stessa situazione fosse capitato uno tra Chiellini o Bonucci? Credo non sarebbe finita così". Chiusura su Italiano, tecnico che all'ex difensore piace moltissimo: "E' moderno, lavora già con una prospettiva europea. Lui, Dionisi come De Zerbi sono il futuro dell’Italia".