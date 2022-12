Brasile, sarà rivoluzione: anche Dodò nella lista per il nuovo corso

Sulle pagine del Corriere dello Sport trova spazio anche il day after in Brasile dopo l'ennesima delusione mondiale arrivata dalla Seleçao. Le lacrime versate dopo l'eliminazione ai quarti di finali contro la Croazia- si legge - in breve verranno asciugate dalla rivoluzione che aspetterà la Verde Amarela: staff tecnico (già annunciate le dimissioni dell'ormai ex c.t. Tite), giocatori, ma anche gli incarichi direttivi della nazionale.

Neymar a parte ("non posso garantire che giocherà un altro Mondiale"), un cambio generazionale nella squadra è non solo atteso, ma anche necessario; Dani Alves, 39 anni, ma anche Thiago Silva (38), Alex Sandro (31), Danilo (31) non ci saranno nel 2026 e in prospettiva forse pure Alisson (30). I ruoli più urgenti da coprire sembrano essere in difesa e nella lunga lista di candidati ci sono anche gli 'italiani' Dodò (Fiorentina) e Ibañez (Roma). A centrocampo, invece, attenzione a Marcos Antônio (Lazio) e Éderson (Atalanta).