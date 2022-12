Jovic, Cabral, Barak, Dodò e Igor: Italiano cerca i fantastici cinque

Il Tirreno si sofferma sulla fase di lavoro di Italiano in questa sosta. 5 sono i giocatori da cui il mister viola si aspetta di più, molto di più.Jovic e Cabral, sono i primi. Servono più gol a questa Fiorentina e il nuovo modulo dovrà dare più certezze in fase offensiva. La stessa cosa vale per Barak e Dodò. Due giocatori di grande qualità, ma che finora non hanno convinto. Infine, c'è la parentesi Igor. Il brasiliano deve ritrovare al più presto la forma migliore.