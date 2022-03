Bonaventura, sì all’opzione. È tra i viola più efficaci. E ora si punta al 2024

La buona stagione di Jack ha convinto la Fiorentina. Il giocatore si allena ancora a parte, ma scalpita in vista del rientro

Sulle pagine sportive de La Nazione troviamo un approfondimento su Giacomo Bonaventura. Il rinnovo del contratto fino al 2023 del centrocampista viola, diventato a tutti gli effetti uno dei pilastri della Fiorentina, è già scattato. E non è tutto: Il Corriere Fiorentino aggiunge che il nuovo accordo fino al 2024 è già stato apparecchiato. Ora mente e corpo e Jack sono sul campo; sta ancora lavorando a parte dopo la contusione rimediata col Bologna che lo ha costretto a saltare la sfida di San Siro con l’Inter, ma l’obiettivo è quello di recuperare per essere a disposizione per il derby con l’Empoli, alla ripresa. Il tempo non manca ed il suo recupero potrebbe rivelarsi prezioso in termini di giocate ed esperienza.