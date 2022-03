Monti: “Bonaventura vero punto di riferimento. Piatek? Difficile toglierlo”

Il noto conduttore radiofonico, Gianfranco Monti, ha parlato dell'importanza di Jack Bonaventura per la Fiorentina e di Piatek

Il noto conduttore radiofonico e tifoso viola, Gianfranco Monti , è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Ha iniziato parlando dell'importanza di Bonaventura per la Fiorentina: " Maleh non si discute, sarà il nostro futuro, ma Bonaventura è punto di riferimento per il presente di questa Fiorentina. È imprescindibile. Difficile che Italiano possa farne a meno se è a disposizione".

Ha proseguito parlando del nuovo stadio: "Lo stadio non potrà mai piacere a tutti. Andate a farlo voi se non vi piace. Io credo che sia un buon progetto e soprattutto funzionale per Firenze. La cosa più importante? Il fatto che sarà tutto coperto, almeno se piove non c'è il rischio di spendere 30/40 euro e prendere l'acqua".