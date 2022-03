Dal centro sportivo: le condizioni di Bonaventura in vista dell’Empoli

Il punto della situazione in vista della partita contro l'Empoli

Radio Bruno come di consueto fa il punto degli allenamenti di casa Fiorentina. Lavoro personalizzato per Giacomo Bonaventura, il centrocampista non ha ancora recuperato dal fastidio al ginocchio accusato contro il Bologna. Le sue condizioni lasciano spazio a qualche dubbio in vista del match contro l'Empoli. Mentre il gruppo squadra, seppur in ranghi ridotti a causa dell'assenza dei 12 nazionali, ha lavorato tatticamente sotto lo sguardo attento di mister Italiano e con molti Primavera aggregati.