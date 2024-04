Bonaventura, il mago dell’assist che non smette di maturare

Giacomo Bonaventura è stato ancora una volta decisivo. Ormai - scrive il Corriere dello Sport - siamo abituati all'abilità del centrocampista di convertire le sue qualità tecniche in un'arma letale. Capace di sorprendere gli avversari in qualunque momento della partita. E lunedì l'ex Milan ha tirato fuori il proverbiale coniglio dal cilindro servendo un assist al bacio a Ikonè. Un cross misurato con il goniometro sul quale si è immolato prontamente l'ex Lille. Proprio quando la Fiorentina stava cercando di alzare il ritmo per ristabilire la parità. Non è un caso che indossi la medaglia di bronzo tra i centrocampisti che hanno servito più assist in Serie A [LEGGI LE STATISTICHE STAGIONALI DI BONAVENTURA]. Ha toccato quota quaranta, meglio di lui hanno fatto solo il granata Antonio Candreva con ottantacinque e Lorenzo Pellegrini con quarantuno.