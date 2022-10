Bianco ma non solo: la meglio gioventù della Fiorentina pronta al salto

Si tratta di Fiorentina anche all'interno delle pagine sportive del Tirreno. L'edizione odierna del quotidiano si concentra in particolare sui giovani viola in rampo di lancio. Alessandro Bianco, centrocampista classe 2002 e della nazionale under 20, ha fatto in Conference League il suo debutto europeo con i grandi. Lui che Italiano aveva buttato dentro già alla sua prima partita in assoluto a Firenze, in Coppa Italia contro il Cosenza. Bianco al suo ingresso in campo al Tynecastle ha stupito tutti per la determinazione con cui è entrato, adesso per chiudere il cerchio gli manca il debutto in Serie A.