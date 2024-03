Benassi/2: “Come con Astori, senza Barone la Fiorentina ha perso un leader”

"In questi momenti alla squadra crolla il mondo addosso perché, come nel caso di Davide si perde un leader, una sorta di padre di famiglia, ti viene a mancare la figura che sai che ti protegge sempre"

Un ricordo per Joe Barone, ma non solo.Marco Benassi dopo aver parlato del suo ex direttore generale, ricorda le sue sensazione dopo un altro lutto che ha colpito la Fiorentina e Firenze: la morte di Davide Astori. Ecco i suoi pensieri sempre sulle pagine della Nazione: