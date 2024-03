Beltran fenomeno con l’Argentina: Italiano sorride e avverte il Milan

Italiano osserva attentamente Nico Gonzalez, ma non solo. Il tecnico siciliano analizzerà la partita tra Messico e Argentina a livello di selezioni olimpiche under 23, perché lì dentro ci troverà la doppietta segnata da Lucas Beltran che ha consentito alla squadra allenata da Mascherano di battere 4-2 i rivali nordamericani in un’amichevole di preparazione ai Giochi di Parigi di luglio. Anzi, per la precisione, 4-2 è diventato proprio grazie all’attaccante viola, perché prima dei due gol il risultato era di parità: due gol facili (ma vanno fatti) e in nemmeno venti minuti il “Vichingo” ha confezionato vantaggio e allungo dei suoi confermandosi in ottimo periodo di forma e più che mai in confidenza con la porta avversaria. Tutte buone notizie per Italiano verso il Milan e la ripresa del campionato, pur sapendo che Beltran (e Gonzalez) li avrà come quasi sempre accade per ultimi quando la settimana che comincia avrà già passato la metà del suo percorso: ma Beltran, che non c’era contro la Roma per squalifica e ha disputato soltanto otto minuti nel ritorno degli ottavi di Conference League contro il Maccabi per preservarlo per l’Atalanta, gara poi non disputata per il malore fatale accusato da Joe Barone nell’immediata vigilia, è fondamentale per la Fiorentina già priva sabato sera di Bonaventura che deve scontare il turno di stop. E se dimostrerà di star bene, giocherà. Lo riporta il Corriere dello Sport.