Beltran show nel 2-4 contro il Messico. Doppietta da rapace per chiudere il match

Lucas Beltran, protagonista totale nella notte nella vittoria ottenuta dalla sua Argentina Under 23 in un'amichevole di preparazione alle Olimpiadi contro il Messico. Infatti l'Argentina Under 23 sta disputando alcune partite amichevoli per prepararsi alle prossime Olimpiadi in Francia. L'attaccante viola ha giocato per tutti i novanta minuti, riuscendo a trovare la via della rete per ben due volte. La prima al 49esimo e la seconda al 68esimo, portando la sua squadra dal momentaneo 2-2 al 2-4 finale. In entrambe le occasioni si è fatto trovare pronto segnando due gol da rapace d'area. Nella notte del 26 ci sarà la rivincita tra queste due squadre.