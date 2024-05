Si gioca ad Atene, ma rischio sicurezza. Domani riunione Uefa in Grecia

Nelle scorse ore era circolata la voce sul possibile spostamento della finale di Conference League da Atene a Budapest , ma il Corriere Fiorentino è sicuro: si gioca nello stadio Agia Sophia, casa dell'Aek, e quella del 29 maggio sarà una serata ad alta tensione. L'organizzazione della finale infatti è partita da tempo, con migliaia di biglietti già venduti e fan zone in via di allestimento.

Il focus però è tutto sull'ordine pubblico: domani ad Atene è in programma una riunione tra l'Uefa e il Ministero dell'Interno greco per parlare di sicurezza. L'obiettivo naturalmente è presidiare con agenti di polizia il centro di Atene, ma anche quello di scongiurare l'esodo dei tifosi dell'Olympiacos dal Pireo. Per questo potrebbe essere allestito un maxischermo per evitare uno spostamento massiccio di persone senza biglietto verso la zona dello stadio.