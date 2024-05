Nemzeti Sport: “Finale di Conference spostata in Ungheria?” L’ipotesi

In questo scenario, molto improbabile, la sfida tra Fiorentina ed Olympiacos del 29 maggio si terrebbe a Budapest e non ad Atene

La notizia è da prendere con le pinze. A lanciarla è la testata ungherese Nemzeti Sport che scrive della possibilità che la finale di Conference League possa cambiare sede. Il giornale magiaro cita fonti greche per le quali la finale del 29 maggio potrebbe essere spostata da Atene a Budapest per difficoltà organizzative. In particolare, in questo scenario la sfida tra Fiorentina ed Olympiacos del 29 maggio si terrebbe presso la Puskás Arena. Tra le motivazioni si cita la delicata situazione politica interna prima delle elezioni europee. Inoltre visto il fitto calendario di concerti alla Puskas Arena, si ipotizza anche la possibilità della Groupama Arena, già teatro della sfida della Fiorentina contro il Ferencvaros.