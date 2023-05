Atalanta, Inter e Lecce. Gli avversari-amici della Fiorentina per l’ottavo posto

Il Corriere Fiorentino si sofferma sull'ottavo posto e sulle varie combinazioni che vedrebbero la Fiorentina in Europa. La squadra di Italiano sfiderà il Sassuolo di Dionisi che gioca senza veri obiettivi. Contemporaneamente dovrà affidarsi agli avversari di Torino, Monza e Bologna. La squadra di Juric affronterà un Inter già qualificata alla Champions League e che penserà alla finale contro il City. Mentre il Monza avrà un impegno complicato, cin un Atalanta che deve guadagnarsi l'Europa League. Il Bologna invece, affronterà il Lecce di Baroni, salvo dalla scorsa giornata. In sintesi: per chiudere all’ottavo posto la Fiorentina deve vincere e sperare che Inzaghi fermi Juric o, in caso di pareggio col Sassuolo, deve augurarsi che il Toro perda e che Monza e Bologna non vincano.