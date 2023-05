Il Lecce si salva e fa 2 favori alla Fiorentina. Ecco il doppio regalo pugliese

Il Lecce si è salvato grazie al gol di Colombo all'ultimo respiro. Il rigore dell'ex Milan non solo vale il paradiso per i giallorossi. Ma regala alla Fiorentina 2 belle notizie. La prima è il riscatto di Maleh. Infatti il marocchino era in prestito ai pugliesi, con l'obbligo di riscatto che scattava in caso di salvezza. La cifra si attesta sui 5 milioni. E la seconda riguarda il Monza, che col pareggio si complica la vita nella corsa all'ottavo posto. Con anche la Fiorentina coinvolta+