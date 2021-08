Asta in vista per Vlahovic, sarà decisiva la volontà del giocatore

Quale futuro per l'attaccante serbo?

Sulle pagine del Corriere della Sera si parla in modo esaustivo del futuro di Dusan Vlahovic. Per il giornale l'attaccante serbo ha uno "strano rapporto" con la Fiorentina: le è riconoscente, però per il momento non rinnova il contratto e la sua conferma in viola adesso è davvero in bilico. Inizialmente Vlahovic è stato il primo pensiero dell’Inter per rimpiazzare la cessione di Lukaku. Ma, la valutazione fatta dai viola ha reso di fatto impossibile questa operazione per le casse nerazzurre. Secondo il giornale, però, la società di Zhang non ha abbandonato l’idea; l’intenzione è quella di provarci quando le condizioni finanziarie dell’Inter saranno cambiate, magari tra un anno. Il guaio, si legge, è che già il 31 agosto Vlahovic potrebbe non essere più a Firenze.

La Fiorentina ha offerto a Vlahovic di rinnovare il contratto, in scadenza nel 2023. Non ha ricevuto un secco rifiuto, anzi il serbo ha aperto all’accordo: prolungamento per 4 o 5 anni, ingaggio elevatissimo per il club viola, clausola rescissoria di 65-70 milioni. Gli agenti hanno preso tempo, diffondendo ottimismo; in realtà attorno al ragazzo si stanno muovendo club importanti e interessi multimilionari. L’Atletico Madrid sta preparando un’offerta di 50 milioni più 10 di bonus. Non sufficiente per accontentare Commisso, che vorrebbe arrivare a 70, ma utile a farlo vacillare. E anche il Tottenham ha messo nel mirino Vlahovic, stimatissimo dal d.s. dei londinesi Paratici: se Kane lascerà gli Spurs per il City in cambio di 150 milioni, il club inglese entrerà in corsa per il centravanti viola. Attorno a Vlahovic si sta dunque per scatenare un’asta. Sarà decisiva la volontà del giocatore: se vorrà misurarsi ancora per un anno con la serie A in un ambiente dov’è amato e coccolato, allora rinvierà l’addio alla Fiorentina; altrimenti potrà indirizzare il trasferimento verso il club preferito.