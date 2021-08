Vlahovic, Atletico all’assalto: l’offerta monstre dei “colchoneros”

L'Atletico Madrid fa sul serio per Vlahovic e potrebbe bussare molto presto alla porta della Fiorentina, con un'offerta intorno ai 60 milioni

Come scrive calciomercato.com l’assalto dell'Atletico per Vlahovic è reale. I colchoneros hanno due giorni di tempo per presentare l'offerta choc alla Fiorentina. Fin qui il presidente Commisso ha mantenuto una linea coerente e inamovibile, ma un’offerta davvero indecente potrebbe fargli cambiare idea. Quella che sarebbe in procinto di arrivare sulla scrivania gigliata da parte dell'Atletico Madrid, pronto a toccare quota 60 milioni di euro, compresi i bonus. L'Inter invece sembra ormai defilata, non intenzionata ad arrivare alle cifre messe sul piatto dai campioni di Spagna. In caso di addio il portale di mercato conferma che la Fiorentina potrebbe buttarsi con decisione su Scamacca del Sassuolo.