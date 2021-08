L’Atletico pronto al rilancio per Vlahovic. E spunta una contropartita

Anche l'Atletico Madrid sarebbe pronto al rilancio per Dusan Vlahovic: i Colchoneros pronti a inserire anche una contropartita

Dusan Vlahovic piace a tutti, non da oggi. Nella giornata odierna abbiamo parlato di un possibile rilancio del Tottenham, ma gli inglesi non sono gli unici indiziati. Secondo Gianlucadimarzio.com, anche l'Atletico Madrid sarebbe pronto a fare carte false per il giovane attaccante viola. I campioni di Spagna, infatti, avrebbero pronta un'offerta da 60 milioni più bonus con la novità del possibile inserimento di una contropartita tecnica. Secondo il portale si tratta del giovane difensore ventunenne Nehuen Perez. I Colchoneros sarebbero pronti a formulare un'offerta, che poi la Fiorentina dovrà scegliere se accettare o meno. I viola potrebbero certamente incassare una cifra importante, ma allo stesso tempo si priverebbero del loro attaccante principe.