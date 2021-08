Libero: c’è Scamacca se parte Vlahovic. Zappacosta, non è finita

Intrecci di mercato con i due ex giocatori del Genoa

Sulle colonne di Libero ecco un punto di mercato generale, che abbraccia per alcune righe anche la Fiorentina: si legge che l'agente Lucci è al lavoro per trasferire Scamaccadal Sassuolo, dove c'è la concorrenza di Caputo e Raspadori. La Fiorentina è interessata al ragazzo come rimpiazzo in caso di partenza di Vlahovic, per il quale Tottenham e Atletico Madrid promettono di spingersi fino a 60 milioni. 70 è il traguardo per far vacillare Commisso. Sempre in ambito di ex Genoa, piace ancora Zappacosta, specie adesso che Lirola non è stato convocato per la gara di stasera. C'è però da battere la concorrenza dell'Atalanta, che offre al terzino la possibilità di disputare la Champions League.