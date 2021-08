Vlahovic-Atletico, la Fiorentina fissa la deadline: Ferragosto

Atletico Madrid pronto all'assalto: la Fiorentina che fa?

Il Corriere dello Sport scrive di Dusan Vlahovic per il quale l'Atletico Madrid sarebbe pronto ad offrire 50 milioni di euro alla Fiorentina. L'ordine di Rocco Commisso - si legge - è difendere l'attaccante e allungargli il contratto in scadenza nel 2023. L'ordine continuerà a valere di fronte alla proposta che sta per arrivare a Firenze dalla capitale spagnola. 50 milioni non basteranno, a far cambiare idea e risposta può essere solo un'offerta davvero impossibile da rifiutare. Concetti che saranno ripetuti all'agente Ristic in un incontro a breve. La Fiorentina non ha mai messo un prezzo, ma nel frattempo, per cautelarsi, avrebbe messo nel mirino Scamacca, anche se non sarà facile trattare con il Sassuolo, club titolare de cartellino dell'attaccante. La Fiorentina si è data un limite temporale: Ferragosto. L'Atletico Madrid ha 2-3 giorni a disposizione per suscitare l'attenzione dei viola con una proposta.