VN – Sirene per Vlahovic: la Fiorentina torna su Scamacca

I dirigenti si cautelano nell'ipotesi di un'offerta choc per Vlahovic. Nuovi contatti con l'agente di Scamacca

Le sirene di mercato sempre più insistenti intorno a Dusan Vlahovic spingono la Fiorentina a "cautelarsi". Sul bomber serbo ci sono da tempo Tottenham e Atletico Madrid, con quest'ultima che è pronta ad un forte assalto . I viola non vorrebbero cederlo ma il rinnovo non è ancora arrivato e se la proposta dei Colchoneros sfondasse il muro dei 60 milioni, Commisso e i dirigenti inizierebbero a valutare seriamente l'ipotesi di una cessione di Vlahovic.

Non è quindi un caso che stia tornando d'attualità la pista Scamacca: secondo quanto raccolto da Violanews.com, infatti, nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra l'agente del giocatore (Alessandro Lucci) e la Fiorentina. Il Sassuolo è disposto a cedere il centravanti ex Genoa a fronte di una valutazione di 25/30 milioni, ma la trattativa sembra poter entrare nel vivo solo in caso di partenza di Vlahovic. Conosciamo meglio Scamacca con la scheda preparata da tuttitalenti.com