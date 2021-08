Italiano su Vlahovic: “Per me il problema non esiste, ma non ho certezze”

Le parole del tecnico alla vigilia di Fiorentina-Cosenza di Coppa Italia: "Non ci sono garanzie, dipenderà anche da sua volontà"

"In allenamento ha sempre la solita fame. Il mercato è imprevedibile, ma per come lo vedo tutti i giorni io penso che il problema Vlahovic non esista. Ha sempre voglia, è un trascinatore. E' anche un mercato strano, ma io mi limito a dire che lui spinge sempre forte. Su Vlahovic non ho mai chiesto garanzie o certezze, mi ha sempre impressionato e sapevo di venire ad allenare un giocatore forte. Adesso dipenderà anche dalla volontà del ragazzo, ma ripeto, lo vedo concentrato".