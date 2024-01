Arthur pedina della Juventus: ok alla cessione, ma attenzione agli “sconti”

In vista dell'estate Arthur sarà una vera e propria pedina per la Juventus per arrivare ad avere i soldi per Koopmeiners dell'Atalanta

Redazione VN

La decisione in estate della Fiorentina per Arthur sarà fondamentale per la Juventus. Infatti, come scrive Tuttosport, i bianconeri avrebbe preso di mira Koopmeiners dell'Atalanta come possibile rinforzo a centrocampo per la nuova stagione. Il suo prezzo è decisamente e vista la tanta richiesta potrebbe partire anche un'asta tra diversi club per l'olandese.