Arthur il rinforzo per Italiano: dovrà essere gestito, ma tornerà in forma

Adesso Italiano si aspetta un rinforzo importante per la sua Fiorentina. Il mercato è chiuso e infatti, si tratta di un rinforzo interno che ha un nome ben chiaro: Arthur. Al di là delle voci sul suo futuro,Italiano si aspetta di ritrovare quel centrocampista in grado di strascinare da solo tutta la Fiorentina. I problemi fisici hanno condizionato non poco la stagione del centrocampista, ma quando sta bene diventa un giocatore fondamentale per il gioco della squadra. Pressing, passaggi e tecnica. Adesso la Fiorentina ha bisogno del vero Arthur e Italiano sa, che con un po' di gestione, può ritrovare quel giocatore capace di trascinare la squadra verso grandi vittorie. L'obiettivo principale, evidenzia il Corriere dello Sport, è riuscire a ottenere la migliore condizione possibile del brasiliano. Così da avere 90 minuti completi nelle gambe. E per le sfide che stanno arrivando, la Fiorentina non può permettersi di fare a meno di Arthur.