Arthur tornerà a Torino, ma con in mente un Firenze-bis: lo scenario

20 milioni sono troppi per le strategie e le casse viola, quindi Arthur tornerà in bianconero a fine stagione, però è già nota la scelta del club di non confermarlo per la prossima

Il Corriere dello Sport si sofferma sul futuro di Arthur. Due milioni di prestito oneroso più due di bonus, venti per il riscatto, sei di ingaggio: calciatore di prima fascia come altro non può essere definito un Nazionale (ex) del Brasile che ha vestito le maglie di Gremio, Barcellona, Juventus e Liverpool, operazione economicamente onerosa. E quella così composta ha portato Arthur la scorsa estate a Firenze, con la prima parte soltanto a carico della Fiorentina, mentre l’ultima è tuttora sostenuta dalla società proprietaria del cartellino, e cioè la Juventus, che si è accollata l’intero stipendio per l'annata in corso eccezion fatta per una quota “simbolica” (60mila euro) garantita dalla Fiorentina stessa. Ma è quello che c’è nel mezzo che conta di più: i venti milioni per esercitare il diritto di riscatto. Troppi per strategie e casse viola, quindi Arthur tornerà in bianconero a fine stagione, però è già nota la scelta del club di non confermarlo per la prossima. E allora a giugno si apriranno altri scenari, compreso il possibile rinnovo del prestito sulla direttrice Torino-Firenze a condizioni ovviamente tutte da ridiscutere.