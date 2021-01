Arslan possibile mossa last minute, il Granada ha chiesto Callejon. E Montiel…

Spazio anche al mercato della Fiorentina sulle pagine sportive de La Nazione. Il quotidiano sottolinea che, nonostante le parole di Pradé e di Prandelli, continua il via vai di manager al tavolo del d.s. viola. Ieri è stato il turno di Alessandro Moggi, con il quale si è parlato del futuro di Callejon: l’ex Napoli piace (e non poco) al Granada e il ritorno nel campionato di casa, in Spagna, potrebbe essere una soluzione. Forse difficile per l’immediato, assolutamente praticabile alla fine della stagione. Ma occhio alle sorprese.

Non è da trascurare la possibilità che all’ultimo minuto i viola sia richiamati dall’Udinese per il prestito di Arslan. Situazione, questa, che potrebbe collimare alle perfezione con qualche novità relativa al futuro di Pulgar. Al momento, il centrocampista è destinato a rimanere a Firenze, ma il pressing del Cagliari e del Valencia (che hanno superato il Sassuolo) si fa sentire. Difficile, invece, che la situazione Torreira possa prendere una nuova piega nella direzione della Fiorentina. Infine gli esuberi: si cerca una sistemazione per Eysseric e Montiel, valutazioni in corso su Benassi.