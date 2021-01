Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Spezia, il tecnico del Verona Ivan Juric ha commentato anche la situazione relativa a Marco Benassi. Queste le sue dichiarazioni: “Se rivedremo Benassi al Verona? Si sta curando a Firenze ed è fuori. Non so come evolverà la situazione, è meglio chiedere al dottore o a D’Amico (d.s. del Verona, ndr)”.