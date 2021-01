Erick Pulgar potrebbe lasciare la Fiorentina in questi ultimi giorni di mercato (chiusura: lunedì 1° febbraio alle 20). Come scrive Repubblica Firenze, la novità è l’inserimento del Valencia. Il club spagnolo è disposto a fare un’operazione di prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni. Su di lui ci sono anche Cagliari e Sassuolo. La Fiorentina per ora fa muro anche perché non ha in mano un possibile sostituto. Piace Mandragora ma il Torino è molto avanti.