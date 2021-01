VN – Pulgar non è convinto di restare a Firenze. Il cileno attende l’offerta giusta

L’agente Fernando Felicevich è in fibrillazione, il ragazzo non è così convinto di restare a Firenze. Questo quanto raccolto dalla nostra redazione in merito alla situazione relativa al futuro di Erik Pulgar. Stanno infatti proseguendo i colloqui tra il suo procuratore e i vari intermediari di mercato. Il mercato della Fiorentina è chiuso secondo Pradè, però non sono da escludere movimenti al fotofinish, considerando anche la visita dell’agente di Callejon oggi al centro sportivo. Su Pulgar, come sappiamo, è forte il Cagliari, ma il ragazzo punterebbe a qualcosa di più. In Spagna, ci provano Valencia e Siviglia, ma ancora non hanno fatto una richiesta ufficiale, a differenza del club sardo. Occhio anche alla Francia con alcuni club che potrebbero farsi sotto. La situazione su Pulgar resta da monitorare fino all’ultimo giorno di mercato. Il ragazzo ha capito di non essere una prima scelta e in caso di offerta idonea sia dal punto di vista economico che tecnico qualcosa potrebbe succedere.

