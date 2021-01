Pulgar, si fa avanti anche il Valencia: ecco la proposta e la posizione della Fiorentina

Il Valencia guarda in casa Fiorentina per provare a rinforzare il proprio centrocampo. Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, nel mirino del club spagnolo c’è Erick Pulgar, che piace molto anche al Cagliari (che ha già presentato una prima offerta). Operazione Pulgar che il Valencia farebbe in prestito con obbligo di riscatto (operazione complessiva da 12 milioni di euro) a condizioni non così scontate. Il giocatore vorrebbe giocare con maggiore continuità, così da non rischiare di perdere anche il suo posto nella nazionale cilena, ma la società viola al momento non vuole privarsi del suo centrocampista durante questo mercato di gennaio.